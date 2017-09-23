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Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığı bildirildi.

23 Eylül 2017 Cumartesi 15:36
Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuş Tepe'nin Begser bölgesinde Taliban ile DEAŞ arasında dün akşam başlayan çatışmanın halen devam ettiğini belirtti.

Çatışmada 4 DEAŞ mensubuyla 11 Taliban militanının öldüğünü ifade eden Gafuri, 1 DEAŞ üyesiyle 3 Taliban militanının da yaralandığını söyledi.

Gafuri, son zamanlarda Kuş Tepe'de iki örgüt arasında sık sık çatışmalar yaşandığını kaydetti.

Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz bir açıklama yapılmadı.

SURİYE'DE ESED REJİMİNİN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib ile Humus'un Telbise ilçesine saldırılar devam ediyor. Dün geceden sabah saatlerine kadar süren saldırılarda 11 sivil hayatını kaybetti, 20'si de yaralandı.

İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun, Serakib ilçeleri ile Temania, Keyef Zita beldeleri ve Latamina, Hiş, Tel Merdik, Ebla köyleri hava saldırılarının hedefi oldu.

Söz konusu bölgelere düzenlenen en az 30 saldırıda, toplam 7 sivil öldü, 20 sivil yaralandı. Böylece son 5 günde İdlib'de ölen sivillerin sayısı 42 oldu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Sorumlusu Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaş uçakları 100 kilometrekarelik alana saldırı düzenliyor. Ölü ve yaralı sayısını net olarak bilmiyoruz. Ekipler halen yaralı taşıyor. Sivil savunma ekiplerinden de 5 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İdlib'e gerçekleştirilen hava saldırılarında sivillerin hedef alınmasından kaygı duyulduğu bildirilmişti.

Saldırılarda, sağlık görevlilerinin ve sivil savunma çalışanlarının hedef alındığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların, Esed rejiminin ve müttefiki olan Rusya'nın saldırı biçimine uyduğuna dikkat çekilmişti.

HUMUS'TA 4 SİVİL KAYIP

Öte yandan Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin Humus'un Telbise ilçesine düzenlediği topçu saldırılarında da 4 sivil hayatını kaybetti.

Telbise merkez hastanesinin sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre, saldırıda, muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümete bağlı il milli eğitim müdürünün de aralarında bulunduğu 4 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'nin orta kesimindeki Humus'un kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Telbise ilçesi yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında tutuluyor.

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