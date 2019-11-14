Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Nicrab ilçesine saldırması sonucu 2 polis hayatını kaybetti.

14 Kasım 2019 Perşembe 10:52
Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Nicrab ilçesine saldırması sonucu 2 polis hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şukur Şayik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların Nicrab ilçe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şayik, 3 polisin de yaralandığını söyledi.

Şayik, saldırının ardından çıkan çatışmada da 10 militanın öldürüldüğünü, 13 militanın yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezi yakınındaki bazı bölgelerin ele geçirildiği iddia edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Afganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasırgada denize sürüklenen 3 inek, kilometrelerce uzakta ortaya çıktı
Kasırgada denize sürüklenen 3 inek, kilometrelerce uzakta ortaya çıktı
Venedik’in yüzde 80’i sular altında kaldı
Venedik’in yüzde 80’i sular altında kaldı
Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor
Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim