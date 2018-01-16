Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113832
ALTIN
162.954
DOLAR
3.7983
STERLİN
5.2243
EURO
4.6421
Tüp bebek nasıl olur?
Tüp bebek nasıl olur?
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
Şık ve ince görünmek imkansız...
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah değil belki ama!..
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah...
Saç ektirirken dikkat!
Saç ektirirken dikkat!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!

Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü, 45 yaralı

Hoca Sebzpoş Kaymakamı Abdullah Masumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban üyelerinin, ilçe merkezine havan saldırısı düzenlediğini belirtti.

16 Ocak 2018 Salı 12:21
Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü, 45 yaralı
banner10

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Hoca Sebzpoş ilçesinde Taliban militanlarının düzenlediği havan saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 45'inin yaralandığı bildirildi.

Hoca Sebzpoş Kaymakamı Abdullah Masumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban üyelerinin, ilçe merkezine havan saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Masumi, 45 sivilin de yaralandığını dile getirdi.

Masumi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırının, ilçe merkezinde kurulan pazara halkın alışveriş yapmak için geldiği sırada gerçekleştiği bildirildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süpermarketten plastik ambalaja yasak
Süpermarketten plastik ambalaja yasak
Dünyanın en büyük beşinci ‘elmas’ı bulundu
Dünyanın en büyük beşinci ‘elmas’ı bulundu
İdlib'e hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti
İdlib'e hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim