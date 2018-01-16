Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü, 45 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Hoca Sebzpoş ilçesinde Taliban militanlarının düzenlediği havan saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 45'inin yaralandığı bildirildi.
Hoca Sebzpoş Kaymakamı Abdullah Masumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban üyelerinin, ilçe merkezine havan saldırısı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Masumi, 45 sivilin de yaralandığını dile getirdi.
Masumi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Saldırının, ilçe merkezinde kurulan pazara halkın alışveriş yapmak için geldiği sırada gerçekleştiği bildirildi.