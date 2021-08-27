Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe patlamalar:

Aganistan'daki terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik" dedi.



Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi.

Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.



Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.



Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınadı.

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.



Biden, "Saldırı DAEŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır" açıklamasını yaptı.



Son haftalarda DAEŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

13 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, saldırıda 13 ABD askerinin öldürüldüğünü, 18 askerin ise yaralandığını bildirdi.

Urban, yaralıların tamamının cerrahi birimlerle donatılmış özel bir C-17 tahliye uçağı ile Afganistan'dan çıkarıldığını kaydetti.

"TAHLİYELER SÜRECEK"

Son durum hakkında bilgi veren ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, havaalanının Abbey Kapısındaki saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "DAEŞ saldırganları, bombalı saldırıdan sonra sivillere ve askerlere silahlarla ateş açtı" dedi.



Saldırıların kayıplarına ilişkin kapsamlı incelemenin devam ettiğini belirten ABD'li komutan, saldırılara rağmen Kabil'deki tahliye faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

Afganistan'da 1000'den fazla ABD vatandaşının kaldığını aktaran McKenzie, şu anda Kabil üzerinde Apache saldırı helikopterleri, MQ-9 Reaper dronları, F-15 savaş uçakları ve AC-130 uçaklarının devriye gezdiğini belirtti.



DAEŞ'in bu tür saldırıları devam ettirme konusunda istekli olduğunu düşündüklerini ve ona göre tedbir aldıklarını kaydeden McKenzie, havaalanının dışında güvenliği sağlayan Taliban ile de görüştüklerini söyledi.

McKenzie, Taliban'la 14 Ağustos'tan beri istihbarat paylaşımı yaptıklarına işaret ederek, "Aslında bazı saldırı hazırlıklarının da onlar tarafından akim bırakıldığına inanıyoruz" dedi.



Taliban'ın bu saldırılara izin verdiğine ilişkin bir soruya McKenzie, "Bunun olmasına izin verdiklerine dair beni ikna edecek bir şey yok" yanıtını verdi.

ABD'li komutan Taliban'ın havaalanını almak için ABD askerlerinin çekilmesini beklediğini belirterek, Taliban'ın böyle bir saldırı düzenlemesinin mantığı olmadığını dile getirdi.

Taliban ise yabancı güçler ülkeden çıktığında saldırıların son bulacağını iddia etti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Afganistan'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili de açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı saldırıYI kınadı. Açıklamada, "Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırlar sonucunda çok sayısa can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünki saldırının ardından yaşanan can kayıplarının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

ABD, İNGİLTERE VE AVUSTRALYA UYARMIŞTI

Avustralya, ABD ve İngiltere Perşembe sabahı itibariyle vatandaşlarına olası bir saldırı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Perşembe sabahı Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Kabil Havalimanı'nda "yakın" ve "şiddetli" bir terör saldırısının "çok güvenilir bir şekilde rapor edildiğini" söylemişti.