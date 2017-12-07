Afganistan, Taliban ile barış istiyor

Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkanı Kerim Halili, Taliban ile barış görüşmelerine hazır olduklarını söyledi.

Halili, Kabil'de, Taliban'la barış görüşmelerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

"Biz Taliban ile barış görüşmelerine hazırız, görüşmelere başlanması için halihazırda iyi bir fırsat yaratıldı." diyen Halili, Afganistan'a barışın gelmesi için Endonezya'nın kendilerine destek vereceğini dile getirdi.

Yüksek Barış Şurası Genel Sekreteri AkremHipelvak da ''Taliban eğer barış çağırımıza olumlu yanıt verirse barış görüşmeleri için Kabil'de ofis açmalarına izin veririz.'' diye konuştu.

Yüksek Barış Şurası'nın Taliban'ın istediği şekilde ve istediği yerde barış görüşmesi yapabileceğini dile getiren Hipelvak, savaşın çözüm yolu olmadığını vurguladı.

Afgan yetkililer yaklaşık iki senedir Taliban örgütüne barış çağırısında bulunsa da örgüt olumsuz yanıt vermişti.