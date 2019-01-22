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Afganistan’da Düzenlenen Saldırıda 126 Kişinin Hayatını Kaybetti

“Afganistan’a Taliban Tarafından Düzenlenen Saldırıda 126 Kişinin Hayatını Kaybetti”

22 Ocak 2019 Salı 09:54
Afganistan’da Düzenlenen Saldırıda 126 Kişinin Hayatını Kaybetti

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Vardak vilayetindeki bir askeri üsse Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 126 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters'a konuşan yetkili, askeri eğitim üssü içinde patlayıcı ile yapılan saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının 100'den fazla olduğunu belirtti.

İsmini vermek istemeyen yerel bir yetkili de ölü sayısının 100'ün üstünde olduğunu bildirdi.

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Afganistan hükümetinden sayılar ile ilgili yeni açıklama gelmedi. Hükümet yetkilileri, daha erken saatlerde yaptıkları açıklamada saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Öte yandan Taliban liderleri ile ABD'li yetkililer arasındaki görüşmelerin bugün Katar'da başladığı açıklandı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad ile Katar'da görüştüklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanSaldırıHaber
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