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Afganistan’da Taliban saldırısı: 17 ölü

29 Aralık 2019 Pazar 12:14
Afganistan’da Taliban saldırısı: 17 ölü

Taliban militanları, Afganistan’da bir korucu karakoluna saldırı düzenledi. Saldırıda, 17 korucu yaşamını yitirdi.

Taliban militanlarının, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahauddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 17 korucu hayatını kaybetti.

Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahauddin’deki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 17 korucunun yaşamını yitirdiğini kaydeden Hicri, 4 korucunun yaralandığını söyledi.

Hicri, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü vurguladı.

Taliban’dan yapılan açıklamada ise saldırıda 21 korucunun öldüğü iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
AfganistanTaliban SaldırısıHaber
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