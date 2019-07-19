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Afganistan’da üniversite yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Kabil Üniversitesi'nin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:03
Afganistan’da üniversite yakınında saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

“Tolo News”in haberine göre, kaynaklar, bazı öğrencilerin sınava girmek için üniversite kampüsünün önünde beklediği sırada patlama meydana geldiğini belirtti. Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları, üniversitenin yakınında meydana gelen patlamanın ardından 2 aracın alev aldığını aktardı. Kabil polisinden yapılan açıklamada, patlamanın bölgeye yerleştirilen manyetik bir el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiği bildirildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamanın sorumluluğunu üstlenen henüz olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanSaldırıHaber
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