Afganistan'dan çekilen Almanya, 65 bin kutu birayı da ülkeye gönderiyor

Afganistan'dan çekilme sürecinde Alman ordusu askerlerine konulan alkol yasağı nedeniyle Berlin, litrelerce birayı da ülkeye taşıyor. Der Spiegel'de yer alan habere göre yaklaşık 20 bin litre bira, 340 şişe şarap ve sekt (köpüklü şarap) ve belirtilmeyen miktarda shandy, Almanya'ya geri yollanıyor.

Operasyon Komutanlığı'nın açıklamasında ise, askerlerin, kullanılamayacak olan bu alkolü yasal ve dini gerekçelerle yerel kuvvetlere satmasının da yasak olduğu kaydedildi.

Almanya, nisan ayında Afganistan’dan askerlerini 4 Temmuz itibariyle geri çekme kararı almıştı.