Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Para vermedi diye adam dövdüler
Para vermedi diye adam dövdüler
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar

Afrika'da antikor teslerine başlanacak

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (AfricaCDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki resmi rakamların düşük olduğunun tespit edilmesinin ardından antikor testlerine başlama kararı aldıklarını duyurdu.

13 Ağustos 2020 Perşembe 14:48
601 Okunma
Afrika'da antikor teslerine başlanacak

Dr. Nkengasong, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, gerçek COVID-19 vaka sayılarının resmi rakamlardan fazla olduğunun anlaşıldığını, Mozambik'in sadece Nampula şehrinde yaşayanların yüzde 5'inde antikor bulunduğunu ancak resmi vaka sayılarının bunu yansıtmadığını ifade etti.

"Kıtamızda ne kadar kişi hastalığa yakalandı ve semptom göstermiyor bunu bilmiyoruz. Virüse yakalanan birçok genç insan var." ifadesini kullanan Nkengasong, bu nedenle tüm Afrika ülkelerinde antikor testi yapacaklarını, bazı ülkelerde testler önümüzdeki hafta başlayacağını kaydetti.

Africa CDC Direktörü Nkengasong, ayrıca seyahatin kolaylaşması için sınır kapılarında test yapılması ve sertifika verilmesi üzerine üye ülkelerle ortak çalışma başlatacaklarını söyledi.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 78 bine, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 24 bin 326'ya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
AfrikaAntikor Tesleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 170 bine yaklaştı
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 170 bine yaklaştı
ABD ve İsrail'den uzun menzilli füze denemesi
ABD ve İsrail'den uzun menzilli füze denemesi
İran'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı
İran'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim