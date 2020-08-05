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Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 980 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 982 bin 219'a yükseldi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:17
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Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 980 bini aştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 759 artarak 982 bin 219 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 472 artışla 21 bin 143'e ulaştı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 8 bin 884 ölümle Güney Afrika, 4 bin 912 ölümle Mısır ve 1248 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 521 bin 318 oldu, bu ülkeyi 94 bin 752 vaka ile Mısır, 44 bin 433 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 655 bin 407 kişi ise hastalığı yendi.

Anahtar Kelimeler:
AfrikaKoronavirüs
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