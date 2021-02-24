Afrika'da ilk aşı teslimatı Gana'ya yapıldı

Gana, Dünya Sağlık Örgütü'nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan COVID-19 aşılarını teslim alan ilk Afrika ülkesi oldu.