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Afrika'da ilk aşı teslimatı Gana'ya yapıldı

Gana, Dünya Sağlık Örgütü'nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan COVID-19 aşılarını teslim alan ilk Afrika ülkesi oldu.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:15
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Afrika'da ilk aşı teslimatı Gana'ya yapıldı

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen 600 bin doz AstraZeneca /Oxford aşısı, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gana'nın Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında COVID-19 aşılarını alan ilk ülke olmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Açıklamada, aşılarının salgının sona ermesinde kritik önem taşındığı belirtildi.

Ülkede, ulusal çapta aşılama kampanyasının gelecek günlerde başlaması bekleniyor.

Gana'da şimdiye kadar 81 binden fazla COVID-19 vakası görülürken, 584 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü
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