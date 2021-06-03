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Afrika üçüncü bir salgın dalgasını kaldıramaz

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’daki hastane ve kliniklerin, üçüncü bir salgın dalgasıyla başa çıkmak için hazır olmadığını ifade etti.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:51
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Afrika üçüncü bir salgın dalgasını kaldıramaz

Aşı ve sağlık hizmetleri yetersizliği yaklaşan 3’üncü koronavirüs dalgası Afrika'yı kırıp geçirebilir.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Afrika'da üçüncü dalga tehdidi gerçek ve artıyor" uyarısında bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Birçok Afrika hastanesi ve kliniği, kritik durumda bulunan hasta sayısındaki büyük artışla başa çıkmaya hala hazır olmaktan uzak."

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Afrika, küresel vakaların yüzde 2,9'unu ve ölümlerin yüzde 3,7'sini temsil eden 4,8 milyondan fazla vaka ve 130 bin ölüm rakamına ulaştı.

Kuruluş tarafından mayıs ayında yapılan bir ankete göre, birçok Afrika ülkesinde kritik durumdaki COVID-19 hastalarını tedavi için gerekli olan temel sağlık tesisleri ve personel büyük ölçüde yetersiz.

Moeti, hastane ve sağlık personeli için daha iyi ekipman çağrısında bulunarak, "Tedavi bu virüse karşı son savunma hattıdır ve ihlal edilmesine izin veremeyiz" dedi.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:52
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