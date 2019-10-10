Afrika ve Asyalı kadınlar doğum sırasında şiddet görüyor

Afrika ve Asya’daki bazı düşük gelirli ülkelerde kadınların üçte birinden fazlasının doğum sırasında dayak ve sözlü taciz gibi kötü muamelelere maruz kaldığı bildirildi.

Tıp dergisi “The Lancet”in yayımladığı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yaptığı araştırmaya göre, Nijerya, Myanmar, Gana ve Gine’de kadınların yüzde 42’si doğum sırasında fiziksel veya sözlü tacize ya da ayrımcılığa maruz kalıyor.

Bazı kadınların doğum sırasında tokatlandığı, yumruklandığı ve azarlandığı ifade edilen çalışmada, kötü muamelenin çoğunlukla doğum sırasında veya doğumdan önceki 15 dakika içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

Araştırmada, bazı kadınların doğum masraflarını karşılayamadığı için gözaltına alındığı, rızası dışında sezaryen yapıldığı ve yine rızası dışında cerrahi işleme maruz kaldığı kaydedildi.

Az eğitimli ve genç kadınların daha fazla kötü muamele gördüğüne işaret edilen araştırma, yaklaşık 2 bin kadının gözlemlenmesi ve 2 bin 600 kadınla doğumdan sonra yapılan mülakatlar yoluyla gerçekleştirildi.

AA