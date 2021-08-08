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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 177 bin 81'e çıktı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 762 artışla 177 bin 81'e yükseldi.

08 Ağustos 2021 Pazar 16:48
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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 177 bin 81'e çıktı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı son 24 saatte 36 bin 11 artarak 7 milyon 41 bin 206'ya çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 762 artışla 177 bin 81'e, iyileşenlerin sayısı 28 bin 746 artışla 6 milyon 141 bin 172'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada, virüse karşı tam olarak aşılananların oranı sadece yüzde 1,46.

Nüfusunun yüzde 27'sini aşılayan Fas, Afrika'da en fazla aşı uygulanan ülke oldu.

Son Güncelleme: 09.08.2021 00:00
Anahtar Kelimeler:
AfrikaKovid19Koronavirüs
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