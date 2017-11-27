Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satılıyor

Trudeau: "Kanada, insan ticaretini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürecek ve savunmasız insanları yem olarak kullananları adalete teslim etme yönündeki tüm uluslararası çabaları destekleyecek"

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:34
Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satılıyor
banner10

Kanada Başbakanı JustinTrudeau, Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satıldığı iddialarına ilişkin, "Kanada, insan ticaretini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürecek ve savunmasız insanları yem olarak kullananları adalete teslim etme yönündeki tüm uluslararası çabaları destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Trudeau, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki göçmen köle ticareti iddialarını kınayarak, Kanada'nın böyle insanlık dışı zulüm karşısında sessiz kalmayacağını belirtti.      

Trudeau, Afrika'daki savunmasız çocuklar, kadınlar ve bir ev bulmak için mücadele eden çaresiz göçmenlerin böyle bir ticaretin hedefi olmalarını "korkunç" ve "alçakça" olarak değerlendirerek, "Libya Hükümeti'nin bu korkunç adaletsizliği soruşturduğu ve insani yardım örgütlerinin mağdurlara yardım etmeye yönelik çabaları başlattığı açıkça görülse de duruma yönelik daha fazla şey yapılmalıdır." ifadesini kullandı.      

Kanada Başbakanı JustinTrudeau, şunları kaydetti:      

"Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri, İnsan Ticaretiyle Mücadeleyi Önleme, Azaltma ve Cezalandırma Protokolü'nü uygulamaya, özellikle kadınlara ve çocuklara saygı göstermeye çağırıyoruz. Tüm insanların, insan haklarını ve haysiyetlerini tanımak ve korumak için beraber çalışmalıyız. Uluslararası toplum, masum insanların sömürülmesini ve ticaretini sona erdirmek için harekete geçmelidir. Kanada, insan ticaretini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürecek ve savunmasız insanları yem olarak kullananları adalete teslim etme yönündeki tüm uluslararası çabaları destekleyecek."      

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Çin'de soruşturma geçiren general ölü bulundu
Çin'de soruşturma geçiren general ölü bulundu
Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü!
Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim