Afrin'deki terör mevzileri obüs ve top atışlarıyla vuruluyor

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), obüs ve top atışları yapılıyor.

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla çok sayıda obüs ve top atışı gerçekleştirdi.

Sis ve yağışın etkili olduğu bölgedeki patlama sesleri, Hatay'ın sınır mahallelerinden de duyuluyor.