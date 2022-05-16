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Afrin’deki Suriyelilerden, ‘Türkiye’deki Suriyeliler geri dönmesin’ hareketi

Suriye’deki iç savaşın tesiriyle Türkiye’ye süreksiz müdafaa statüsüyle göç eden çok sayıda mültecinin geri dönüşüne yönelik tartışmalar devam ediyor.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:31
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Afrin’deki Suriyelilerden, ‘Türkiye’deki Suriyeliler geri dönmesin’ hareketi

 Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “1 milyon Suriyeli kardeşimizin istekli geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz” diye açıklama yapmıştı. Daha sonra yaptığı bir konuşmada da “Suriyelileri göndermeyeceğiz” diyen Erdoğan’ın iki farklı açıklama yapması gündemdeki yerini korurken, Suriye’de de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Afrin’de yaşayan Suriyeliler, Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönüşüne yönelik, İçişleri Bakanlığı AFAD uyumunda yürütülen yardım kampanyası ve sivil toplum kuruluşlarının dayanağıyla başlatılan 77 bin briket konutun 57 bin 306’sını tamamlanmasını protesto etti.

Bir ortaya gelerek basın açıklaması yapan Suriyeliler, Suriyelilerin ülkeye geri gelmemesi için davette bulundu. Toplumsal yaşantılarının bozulacağını belirten Suriyeliler, “O vakit biz neden kaldık, çok zorluğu çektik” diyerek aksiyon yaptı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Türkiye’nin daha evvel dünyanın ulusal gelirine nazaran en çok yardım yapan ülkesiyken, artık artık tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi durumuna geldiğini belirten  Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde konuk ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin istekli geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz” diye konuşmuştu.

Erdoğan, mart ayı ortasında yaptığı konuşmada ise “Bu hoş ülkemizde ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ‘seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Zira biz ensarın ne olduğunu, muhacirin ne olduğunu peygamberi bir metot olarak çok yeterli biliriz.” demişti.

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