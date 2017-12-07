AGİT 24. Bakanlar Konseyi başladı

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Sebastian Kurz, Avrupa ve AGİT bölgesinde yaşanan terör saldırıları ve yabancı terörist savaşçılara dikkati çekerek "Terör ve radikalleşmeye karşı hepimiz aynı safta yer alarak, birlikte mücadele yürütmemiz gerekiyor." dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana'da düzenlenen 24'üncü AGİT Bakanlar Konseyi toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Ahmet Yıldız, ABD Dışişleri Bakanı RexTillerson, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı SergeyLavrov ve 57 üye ülkenin temsilcisinin katılımıyla başladı.

Kurz açılış konuşmasında, Avusturya dönem başkanlığında yoğun bir yılı geride bıraktıklarının altını çizerek bu bağlamda belirli konu başlıklarına yoğunlaştıklarını söyledi.

Özellikle AGİT bölgesindeki çatışma alanlarının olumlu bir yöne sevk edilmesi, radikalleşme ve terörizmle mücadelenin kendileri için önemli başlıklar olduğunun altını çizen Kurz, AGİT üyesi ülkeler arasındaki güvenin güçlendirilmesini hedeflediklerini anlattı.

Avusturya dönem başkanlığında kaydedilen ilerlemeye değinen Kurz, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmada AGİT'in yürüttüğü gözlem misyonunun her iki tarafa da olumlu katkıları olduğunu dile getirdi.

Kurz, Moldova ve Transdinyester bölgesi arasında yaşanan gelişmelere de işaret ederek 25 yıldır kapalı olan bir köprünün tarafların kullanımına açıldığını, bölgedeki öğrencilerin diplomalarının uluslararası eğitim sistemine entegre olacağını kaydetti.

AGİT bölgesinde silahlı gerginliklerin yanı sıra terör ve radikalleşme ile mücadele yürütüldüğünü ifade eden Kurz, "Hiçbir ülke terör ve radikalleşme tehdidi karşısında güvende değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurz, son yıllarda yaşanan terör saldırıları ve yabancı terörist savaşçılara dikkati çekerek "Terör ve radikalleşmeye karşı hepimiz aynı safta yer alarak birlikte mücadele yürütmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.