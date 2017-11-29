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Agung Yanardağı hala kaynıyor

Bali Adası'nda Agung Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik. Adadaki havalimanı, halen etkili olan yanardağ dumanı nedeniyle bugün de uçuşlara kapalı olacak

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:39
Agung Yanardağı hala kaynıyor
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Endonezya'nın Bali Adası'ndaki AgungYanardağı'ndan çıkan dumanın hava trafiğinde hala etkili olması üzerine bölgedeki havalimanının bugün de kapalı olacağı bildirildi.

Bali'deki yetkililer, yapılan son gözlem ve değerlendirmede yanardağdan çıkan dumanların yer yer 3 bin ila 5 bin metrede etkisini sürdürmesi nedeniyle Ngurah Rai Havalimanı'nın yarına sabaha kadar tekrar uçuşlara kapalı olması kararını aldıklarını açıkladı.

Her 6 saatte bir yanardağdan çıkan duman ve rüzgar yönünde inceleme yaptıklarını belirten yetkililer, elverişli durumun sağlanması halinde havalimanının en kısa sürede tekrar faaliyete geçeceğini ifade etti.

Turizm Bakanlığından ise yaklaşık 100 bin yolcunun olumsuz etkilendiği bölgede, ertelenen uçuşlar nedeniyle havalimanında zor durumda kalanlara ücretsiz konaklama sağlanacağı ve vize sorunu olanların vizelerinin geçici süreyle uzatılacağı bildirilmişti.

Bu arada, Bali seferi olan uçaklar başkent Cakarta dahil 9 farklı noktadaki havalimanlarına yönlendiriliyor.

Bölgeden 40 bin kişinin tahliye edildiği açıklanmış, riskli alanlardaki yaklaşık 100 bin kişinin de evlerini terk etmesi istenmişti.

AgungYanardağı'nın, geçen haftanın ardından pazartesi yeniden kül ve duman püskürtmeye başlamasıyla en üst seviyede alarm verilmişti. Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından alarm durumu belli bir süre en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük patlama riskine karşı bölgeden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilmişti.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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