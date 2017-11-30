Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103984
ALTIN
160.732
DOLAR
3.9270
STERLİN
5.3023
EURO
4.6734
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

Agung Yanardağı turizmi yaktı

Endonezya'da Agung Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle Bali'de turizm gelirinde 665 milyon dolarlık kayıp öngörülüyor.

30 Kasım 2017 Perşembe 11:29
Agung Yanardağı turizmi yaktı
banner10

Endonezya Turizm Bakanı Arif Yahya, popüler turistik bölge Bali'de sezon döneminde Agung Yanardağı alarmı üzerine yıl sonuna kadar yaklaşık bir milyon yabancı turistin seyahatlerini iptal etmesinin beklendiğini açıkladı.

Bali Adasının özellikle ağustos-aralık ayları arasında günde ortalama 15 bin ziyaretçiyi ağırladığına dikkati çeken Yahya, yıl sonuna kadar beklenen iptallerle turizm gelirlerinde 665 milyon dolar kayıp öngördüklerini ifade etti.

Alarm durumu uzun süre devam edebilir

Yetkililer yanardağda süren hareketlilik ve büyük patlama riskine karşılık alarm durumunun uzun süre devam edebileceğini belirtiyor.

Agung Yanardağı'nın hafta başında yeniden kül ve duman püskürtmeye başlamasıyla en üst seviyede alarmın verildiği Bali'de çarşamba gününe kadar uçuşların iptal olmasıyla on binlerce turist mağdur olmuştu.

Mağdur turistler için ücretsiz konaklama

Turizm Bakanlığı, mağdur olan turistlere ücretsiz konaklama sağlanacağı ve vize sorunu yaşayanların vizelerinin de geçici süreyle uzatılacağını bildirmişti.

Başta Avusturalya olmak üzere Çin, Japonya, İngiltere ve Hindistan'dan turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Bali'yi, geçen yıl yaklaşık 4 buçuk milyon turist ziyaret etti. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaş uçakları bombaladı: En az 801 sivil öldü!
Savaş uçakları bombaladı: En az 801 sivil öldü!
THY uçağını wifi adresi Sudan'a indirdi!
THY uçağını wifi adresi Sudan'a indirdi!
Rusya Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor
Rusya Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim