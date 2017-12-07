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Ahmed: "Yemen'de yalnızca insani kriz yaşanmıyor"

BM Temsilcisi Ahmed: "Yemen'de yalnızca insani kriz sıkıntısı yaşanmıyor. Masum sivillere yönelik ihlaller de yaşanıyor ve bu ihlaller, tüm örflere aykırıdır"

07 Aralık 2017 Perşembe 11:07
Ahmed: "Yemen'de yalnızca insani kriz yaşanmıyor"
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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, ülkede sivillere yönelik ihlallerin tüm örflere aykırı olduğunu ve bunlar karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

BM Özel Temsilcisi Ahmed, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Sana'da sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yemen'de yalnızca insani kriz sıkıntısı yaşanmadığını vurgulayan Ahmed, "Masum sivillere yönelik ihlaller de yaşanıyor ve bu ihlaller, tüm örflere aykırıdır. Bunlar karşısında sessiz kalınmaması gerek." ifadelerini kullandı.

Ahmed, Sana'da barışçıl kadın gösterilerin bastırıldığı, gazetecilerin ve Genel Halk Kongresi (GHK) partisi üyelerinin alıkonulduğu yönündeki haberlerin uluslararası kanunlar ve insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çekti.

Yemen Özel Temsilcisi, "Husilere, bu zor süreçte vatandaşları ve mallarını koruması gerektiğini hatırlatıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Husilerin dün başkent Sana'nın güneyindeki Sebin Meydanı'nda, öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in cenazesinin teslim edilmesi için gösteri yapan kadınlara saldırdığı bildirilmişti.

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih, pazartesi günü başkent Sana'dan güneydeki Senhan ilçesine giderken yolda Husiler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Taraflar arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.

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