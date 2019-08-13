Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Ahşap kutudan çıktı! Paha biçilemez…

İtalya'nın antik Pompeii kentinde arkeologlar, bir büyücüye ait olduğunu düşündükleri eşyalar buldular. Eşyalar arasında yarı değerli taşlar, nazarlıklar, aynalar ve cam boncuklar bulunuyor.

13 Ağustos 2019 Salı 11:15
Ahşap kutudan çıktı! Paha biçilemez…

Antik kentin müdürü Massimo Osanna, eşyaların çoğunun bir kadına ait olduğunu söyledi.

Aynı evde kadınların ve çocukların da olduğu 10 kişiye ait ceset kalıntıları da bulundu.

Pompeii, milattan sonra 79 yılında Vezüv Dağı’ndaki volkanik patlamayla birlikte alevler altında kalmıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; eşyalar, sadece bronz menteşeleri sağlam kalmış olan parçalara dağılmış bir ahşap kutuda bulundu.

Kutuda ametist ve amber gibi yarı değerli taşlarla, Ortadoğu kökenli gübre böceği şeklinde bir muska da bulunuyordu.

Üzerinde bir zanaatkar figürünün olduğu akik taşı ile Yunan mitolojisinde şarap, bereket ve kutlama Tanrısı Dionysus’un kafasının oyulduğu bir cam tesbih de kutuda yer alıyordu.

Arkeologlar, objelerin ritüellerde kullanıldıklarını düşünüyorlar.

Osanna, İtalyan haber ajansı Ansa’ya yaptığı açıklamada, objelerin evin sahibinden ziyade bir hizmetçi ya da köleye ait olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Bunun nedeni kutudan, Pompei’nin zenginleri tarafından rağbet gören altının çıkmaması.

Arkeologlar, DNA analiziyle evde bulunanlar arasındaki kan bağını ortaya koymaya çalışıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AhşapAntikEşya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinsel yolla bulaşan hastalığa karşı geliştirilen aşı güvenlik testini geçti
Cinsel yolla bulaşan hastalığa karşı geliştirilen aşı güvenlik testini geçti
Almanya plastik poşetleri yasaklıyor
Almanya plastik poşetleri yasaklıyor
Sıcaktan etkilenen kaplumbağaya su içirdi
Sıcaktan etkilenen kaplumbağaya su içirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim