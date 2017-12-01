AIDS, Güney Sudan'da bir yılda 13 bin can aldı

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı (UNAIDS) ve Güney Sudan Sağlık Bakanlığı, Dünya AIDS Günü münasebetiyle ülkenin başkenti Cuba'da program düzenledi.

Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı James Wani Igga, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki tüm liderleri bir araya topladığı için bugünün önemli bir gün olduğunu kaydederek, "AIDS hastalığına son vermek bizim sorumluluğumuz." dedi.

Igga, ülkede yayılımında artış görülen hastalığın son bulması için tüm uluslararası örgütlere ve sivil toplum kuruluşlarına ortak çalışma çağrısı yaptı.

Cuba Eyaleti Sağlık Bakanı Dr. James Jada, bakanlığa destek veren tüm kuruluşlara minnettar olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan UNAIDS yetkilileri, ülkede 2010'dan bu yana AIDS'e yakalananların sayısının ve buna bağlı ölümlerin yüzde 3 arttığını, 2016'da 16 bin kişinin bu hastalığa yakalandığını, hastalık sebebiyle 13 bin kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ülkede iç savaş sebebiyle bazı sağlık kuruluşlarının kapanması, sağlık hizmetini ve ilaç teminini olumsuz etkiliyor.