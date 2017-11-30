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AİHM'den CHP'nin referanduma ilişkin iptal başvurusuna ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP’nin 16 Nisan’da yapılan anayasa referandumunun iptaline ilişkin başvurusunu reddetti.

30 Kasım 2017 Perşembe 15:26
AİHM'den CHP'nin referanduma ilişkin iptal başvurusuna ret
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AİHM'den yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin halk oylamasının iptali yönündeki başvurusunun değerlendirildiği belirtildi.      

Açıklamaya göre AİHM, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması olarak da bilinen oylamanın iptaline yönelik başvuruyu, referandum konusunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) çerçevesine girmediği gerekçesiyle reddetti.      

Gerekçeli kararda CHP’nin halk oylamasından hemen sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) oylama sırasında usulsüzlükler olduğu (mühürlü oy) gerekçesiyle başvurduğu, YSK’nin bu başvuruyu reddettiği hatırlatıldı.      

Kararda, başvuruya dair konunun, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye ek 1. protokolde düzenlenen serbest seçim hakkı ile ilgili maddenin çerçevesine girmediği belirtildi. Seçim tanımlamasının halk oylaması tanımlamasından farklı olarak görüldüğü belirtilen kararda, mahkemenin bu iki konuyu birbirinden ayrı değerlendirdiği kaydedildi.      

AİHM çevreleri, başvurunun reddedilmesinin sürpriz olmadığını, AİHM’in 1975 yılından itibaren, üye ülkelerde yapılan halk oylamalarının görev alanının dışında olduğuna dair verdiği kararların bulunduğunu belirtiyor.      

AİHM’in verdiği ret kararının bir başka özelliği ise, CHP’nin başvurusunu esasa girmeden, içtihat kullanarak vermesi. Bu karar aynı zamanda, Anayasa Halk Oylaması ile ilgili AİHM’ye şimdiye kadar yapılan 30’a yakın başvurunun da düşmesi anlamına geliyor.  

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