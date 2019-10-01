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AİHM’den kilise kararı: İzinsiz yapıldığı için yıkılmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bosna Hersek'te yaşayan Boşnak nine Fata Orlovic'in bahçesine Sırplar tarafından izinsiz inşa edilen kilisenin yıkılmasına hükmetti.

01 Ekim 2019 Salı 16:45
AİHM’den kilise kararı: İzinsiz yapıldığı için yıkılmalı

Yıllardır bahçesindeki kilisenin kaldırılması için hukuk mücadelesi veren 77 yaşındaki Orlovic’in Bosna Hersek aleyhine açtığı davada karar açıklandı.

Orlovic’i halkı bulan mahkeme, ülkesindeki savaş sırasında (1992-1995) terk etmek zorunda kaldığı evinin bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisesinin yıkılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; mahkemeden yapılan açıklamada, kilisenin kaldırılmasının Bosna Hersek devletinin sorumlu olduğu ifade edilirken, hükmün üç ay içinde yerine getirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kilisenin izinsiz olarak inşa edildiğinin altı çizilen açıklamada, mülk sahiplerinin bu yapı ile ilgili bilgilendirilmediği ve savaşın ardından evlerine döndüklerinde bahçelerindeki bu kilise ile karşılaştıkları anımsatıldı.

KÖYÜNE DÖNÜNCE…

Savaştan önce Srebrenitsa yakınlarındaki Konjevic Polje’de eşi ve yedi çocuğuyla yaşayan Fata Orloviç, savaş sırasında eşi Sacir dahil 22 yakınını kaybetti.

Ülkenin farklı bölgelerinde mülteci olarak yaşayan ve ABD’de yaşayan çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen doğduğu toprakları terk etmeyen Orlovic, 1999’da savaştan önce yaşadığı köyüne döndü.

Döndüğünde bahçesine kilise yapıldığını gören Orlovic, izinsiz yapılan bu kilisenin kaldırılması için hukuk mücadelesi başlattı.

Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı da reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2010’da kazansa da mahkemenin kararı asla uygulanmadı.

Bijeljina Mahkemesi kilisenin yıkılmasına karar verse de Sırp Cumhuriyeti (RS) Yüksek Mahkemesi kararı durdurmuştu.

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AİHM’Haber
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