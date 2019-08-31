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Air Canada'ya 'Fransızca' cezası

Kanada'nın ulusal hava yolu şirketi Air Canada, uçaklarında eksik veya yetersiz Fransızca ibare nedeniyle açılan davayı kaybetti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:41
Air Canada'ya 'Fransızca' cezası

Şirket, emniyet kemerinin tokasındaki "lift" (kaldırın) yazısının İngilizce olması ve çıkışlardaki "Exit" (Çıkış) sözcüğünün Fransızcasının İngilizcedekinden daha küçük yazılması nedeniyle açılan davada 21,000 Kanada doları (15, 700 ABD doları) ceza ödemeye mahkûm edildi.

Mahkeme ayrıca, şirketin, "dil haklarının" ihlal edildiğini söyleyerek dava açan Michel ve Linda Thibodeau adlı çifte özür mektubu göndermesine de karar verdi.

Thibodeau çifti, 2009 yılındaki bir uçuşta, Fransızca olarak "7-Up" siparişi verdikleri ancak servisi yapan uçuş ekibinin Fransızca konuşmaması nedeniyle kendilerine "Sprite" getirildiğini söyleyerek yine dil haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmış, Yüksek Mahkeme 2014'te federal mahkemenin tazminat kararını bozmuştu.

Ancak şirket çiftten özür dilemek zorunda kalmıştı.

'İngilizce ve Fransızcaya eşit statü veren yasa ihlal edildi'

Ottowa'da görülen son dava ise Thibodeau çiftinin 2016'daki 22 şikayetine dayanıyor.

Çift emniyet kemeri ve 'Exit' yazısıyla ilgili itirazları dışında Montreal uçuşlarındaki İngilizce anonsların Fransızcadakinden daha kapsamlı olduğunu söylüyor.

Ottowa'da görülen davada yargıç Air Canada'nın İngilizce ve Fransızcaya eşit statü sağlayan yasalara aykırı davrandığına hükmetti.

Duruşma sırasında şirket sözcüleri, çiftin yasaları gereğinden fazla katı yorumladığını savunarak, her uçuş öncesinde emniyet kemerlerinin kullanımı ve çıkışlarla ilgili iki dilde anons yapıldığını söyledi.

Şirket karardan sonra yazıları değiştireceğini açıkladı.

Michel Thibodeau, Kanada CBS televizyonuna, kararı memnuniyetle karşıladıklarını gelecekte Air Canada'nın işaretlerinin değişmesini umduklarını söyledi.

Thibodeau "İşaretlerin eşit olmasını istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Air CanadaFransızca Cezası
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