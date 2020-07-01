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Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, yaklaşık 15 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:08
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Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Şirketten yapılan açıklamada koronavirüs (COVID-19) salgınının etkileri nedeniyle 2021 yılının yaz dönemine kadar yaklaşık 15 bin çalışanın işine son verileceği kaydedildi.

Açıklamada şirketin Fransa’daki operasyonlarında çalışan 5 bin, Almanya’daki operasyonlarında çalışan 5 bin 100, İngiltere’deki operasyonlarında çalışan bin 700, İspanya’daki operasyonlarında çalışan 900 kişinin işten çıkarılacağı kaydedildi.

Açıklamada şirketin geriye kalan küresel operasyonlarından ise toplam 2 bin 300 kişiyi çıkaracağı belirtildi.

Airbus’ın açıklamasında ticari uçuşların son aylarda yaklaşık yüzde 40 azaldığı, 2023 yılından önce salgın öncesindeki seviyelerine dönmenin beklenmediği, hatta toparlanmanın 2023 yılının sonlarını bile bulabileceği kaydedildi.

Airbus, küresel operasyonlarında toplam 134 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Airbus
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