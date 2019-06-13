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Akar mevkidaşıyla S-400’ü konuştu

13 Haziran 2019 Perşembe 14:41
Akar mevkidaşıyla S-400’ü konuştu
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TC Savunma Bakanı Akar'ın ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile S-400 konusunu görüştüğü açıklandı. Akar'ın geçen hafta Pentagon'un gönderdiği mektuptan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği açıklandı.

ABD ile Türkiye arasında iplerin gerilmesine sebep olan S-400 kriziyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Geçen hafta Pentagon tarafından gönderilen ve şu an ABD Savunma Bakanlığı’nın en yetkili ismi olan Patrick Shanahan imzalı mektubun ardından Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile telefonda görüşen Akar, mektuptaki üsluptan duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı, “İki bakan Brüksel’deki NATO toplantısında diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı” açıklamasını yaptı.

Detaylar geliyor…

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Akar
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