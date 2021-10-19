Akdeniz'de 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu

İsrail Eski Eserler Kurumu, haftasonu dalış yapan Shlomi Katzin adlı bir dalgıcın çapa, çömlek ve bir metre uzunluğunda bir kılıcı içeren antik bir hazine bulduğuınu duyurdu.

30 santimetrelik kabzası bulunan 1 metre uzunluğundaki kılıç Hayfa yakınlarındaki Carmel sahilinde deniz dibinden çıkarıldı. Dalgıç, keşfi yaptığında kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta, su yüzeyinin beş metre altındaydı.

Uzmanlar, bölgenin antik gemilere ve bazıları 4 bin yıl öncesine dayanan birçok arkeolojik eserlere ev sahipliği yaptığını söyledi.. Ancak sürekli değişen kumlar nedeniyle bu tür keşiflerin zor olduğu belirtildi.

900 YILLIK

Bununla birlikte dalgıcın hükümetin arkeoloji uzmanlarına teslim ettiği öğrenildi. Kılıcın 900 yaşında olduğu aktarıldı.

Yetkili makamın soygun önleme biriminde müfettiş olan Nir Distelfeld, "Demirden yapılan kılıç deniz organizmaları ile kaplı bulundu. Sizi 900 yıl geriye, yani şövalyeler, zırhlar ve kılıçlarla farklı bir çağa götüren böyle kişisel bir nesneyle karşılaşmak heyecan verici” diye konuştu.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLECEK

Öte yandan, kılıcın temizleneceği ve üzerinde daha fazla çalışma yapılacağı aktarıldı. Shlomi Katzin’e ise gösterdiği iyi vatandaşlık örneği için bir teşekkür belgesi verilecek.