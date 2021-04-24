Akdeniz'de göçmen faciası: 100 kişi yaşamını yitirdi

Akdeniz'in orta kesiminde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı ve en az 100 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.



Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurdu.



Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz" ifadesi kullanıldı.