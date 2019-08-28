Akdeniz'de sığınmacı faciası: En az 40 ölü

Sığınmacıların büyük bölümünün denizde kaybolduğu ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yaklaşık 60 kişinin kuratıldığını açıkladı.



Kurtarılanlar arasında Sudan, Mısır, Fas ve Tunus vatandaşları olduğu belirtiliyor. Son olayla birlikte Avrupa ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de ölenlerin sayısı 900'e yaklaştı.



Birleşmiş Milletler yetkilileri, Avrupa Birliği ülkelerine insani yardım gemilerinin sığınmacıları kurtarmalarına izin vermeleri çağrısında bulundu.

İtalya, insani yardım kuruluşlarının kaçak göçle mücadeleye engel olduğunu iddia ediyor.

Sığınmacıları taşıyan yardım gemilerine İtalyan karasularına girmesi halinde 1 milyon euroya kadar para cezası verilebiliyor.