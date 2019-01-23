Akdeniz'de yılın ilk ayında 203 düzensiz göçmen öldü

IOM'den yapılan açıklamada, 1-20 Ocak'ta deniz yoluyla Avrupa'ya 4 bin 883 düzensiz göçmenin geçtiği, bunların 3 bin 429'unun İspanya, bin 166 Yunanistan ve kalan kısmının Malta ve Kıbrıs Rum kesimi sahillerine ayak bastığı aktarıldı.



Açıklamada, aynı dönemde 203 sığınmacının Avrupa kıyılarına geçmeye çalışırken Akdeniz sularında can verdiği belirtildi.



17 Ocak'ta İspanya-Fas arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 53 kişinin yaşamını yitirdiği anımsatılan açıklamada, bir gün sonrasında İtalyan donanmasının Akdeniz'de rapor ettiği diğer bir deniz kazasında da 117 düzensiz göçmenin öldüğü veya kaybolduğu kaydedildi.



BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de meydana gelen yeni yılın en büyük düzensiz göçmen facialarına ilişkin, "Akdeniz'deki trajedinin devam etmesine müsaade edilemez. Avrupa'nın kapısı önünde ölen çok sayıdaki insanı görmezden gelemeyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.





Grandi, düzensiz göçmenlerin kurtarılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştı.Libya açıklarında ve İspanya-Fas arasında öldükleri veya kayboldukları belirtilen yaklaşık 170 kayıp düzensiz göçmenlerinin ardından İtalya'dan gelen açıklamalarda Avrupa Birliği (AB) eleştirilmişti.İtalya Savunma Bakanı ElisabettaTrenta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AB bu soruna daha fazla izleyici kalamaz." ifadesini kullanmıştı.Senato Başkanı Maria ElisabettaCasellati de "Bu kadar zavallı masumun ölümünü kabul edemeyiz. Akdeniz barış denizi olmalı, toplu mezar değil." şeklinde konuşmuştu.