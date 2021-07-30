Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor

YUNANİSTAN
Patra`daki yangın kontrol altına alınırken, şehrin çevre yoluna yakın bir başka noktasında da yangın çıktı.
Yunanistan`da sıcak hava sebebiyle yangın riski en yüksek olan 4`üncü seviyeye yükseltildi.
Yunanistan, orman yangınlarıyla hala mücadele ediyor. Alevler Achaia bölgesi ve Patra’daki ormanlık alanları etkisi altına aldı.
İTALYA
İtalya`nın Sardinya Adası da alevlere teslim oldu. 24 Temmuz`da başlayan yangında, orman, zeytinlik ve ekili alanların bulunduğu 20 bin hektar arazi zarar gördü.
Bölgeden bin 500`den fazla kişi tahliye edildi.
İtalya`nın yardım çağrısı üzerine Avrupa Birliği de 4 yangın söndürme uçağı gönderdi.
Söndürme çalışmalarına,gönüllülerin de dahil olduğu 7 bin 500 kişi ve yaklaşık 20 hava aracı katıldı.
İSPANYA
İspanya`nın Girona kentinde 25 Temmuz başlayan yangın, yaklaşık bin 600 hektardan fazla alanı küle çevirdi.
168 kişi bölgeden tahliye edildi.