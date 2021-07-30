Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor

YUNANİSTAN

Patra`daki yangın kontrol altına alınırken, şehrin çevre yoluna yakın bir başka noktasında da yangın çıktı.

Yunanistan`da sıcak hava sebebiyle yangın riski en yüksek olan 4`üncü seviyeye yükseltildi.

Yunanistan, orman yangınlarıyla hala mücadele ediyor. Alevler Achaia bölgesi ve Patra’daki ormanlık alanları etkisi altına aldı.

İTALYA

İtalya`nın Sardinya Adası da alevlere teslim oldu. 24 Temmuz`da başlayan yangında, orman, zeytinlik ve ekili alanların bulunduğu 20 bin hektar arazi zarar gördü.

Bölgeden bin 500`den fazla kişi tahliye edildi.

İtalya`nın yardım çağrısı üzerine Avrupa Birliği de 4 yangın söndürme uçağı gönderdi.

Söndürme çalışmalarına,gönüllülerin de dahil olduğu 7 bin 500 kişi ve yaklaşık 20 hava aracı katıldı.

İSPANYA

İspanya`nın Girona kentinde 25 Temmuz başlayan yangın, yaklaşık bin 600 hektardan fazla alanı küle çevirdi.

168 kişi bölgeden tahliye edildi.