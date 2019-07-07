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Akdeniz’de yeni göçmen krizi

Afrika ülkelerinden Avrupa’ya göç etmek amacıyla Akdeniz’i botlarla geçmeye çalışan mültecilerle ilgili yeni bir kriz daha kapıda.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:41
Akdeniz’de yeni göçmen krizi

Akdeniz’de mahsur kalan yardım gemilerinin özellikle İtalya tarafından kabul edilmemesi, göçmenler için her geçen gün daha büyük hayati riskler oluşturmaya devam ediyor. Nitekim Alman sivil toplum örgütü Sea Eye’a ait yardım gemisi “Alan Kurdi”, Libya açıklarında kurtardığı 65 sığınmacıyla İtalyan adası Lampedusa’ya yöneldi. Gemi ada açıklarında beklese de, hükümet tarafından limana yanaşmasına izin verilmiyor.

Sea Eye’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Lampedusa adası açıklarındaki uluslararası sularda bekliyoruz. İtalyan polisi, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin talimatını bizzat iletmek için geldi, liman kapalı. Ancak Almanya’da 70’ten fazla kent kurtarılan insanları karşılamaya gönüllü. Acilen güvenli bir limana ihtiyacımız var” ifadeleri kullanıldı. İtalyan sivil toplum örgütü Mediterranea’ya ait yardım teknesi “Alex”in de kurtardığı 54 sığınmacıdan 13 kişinin karaya çıkarılmasına izin vermiş, İçişleri Bakanlığı, bu kişiler arasında dört hamile kadın ve bir yaşının altında dört bebek olduğu bilgisini paylaşmıştı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise, “Avrupalı dayanışması” kapsamında her iki gemideki sığınmacılardan bazılarını almaya hazır olduklarını açıklamış, konuyla ilgili Avrupa Komisyonu’nu bilgilendirdiğini ve işbirliği talep ettiğini söylemişti.

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AkdeniZGöçmenHaber
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