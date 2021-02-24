Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
8 gün daha tutukluk
8 gün daha tutukluk
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
18 ay hapis yatacak
18 ay hapis yatacak

Akdeniz’deki faciada en az 41 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya Şubesi, 20 Şubat günü Akdeniz’in orta kesiminde yaşanan göçmen faciasında en az 41 kişinin öldüğünü bildirdi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 19:34
314 Okunma
Akdeniz’deki faciada en az 41 kişi hayatını kaybetti

IOM İtalya Şubesi ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan ortak yazılı açıklamada, İtalya’nın güneyindeki Porte Empedocle limanındaki UNHCR yetkililerinin, 20 Şubat’ta yaşanan bot kazasından kurtulanların ifadesinden elde ettiği bilgilere göre, olayda Vos Triton isimli gemi tarafından kurtarılan 77 kişi dışında lastik botta bulunan en az 41 kişinin boğularak can verdiği belirtildi.

Açıklamada yer alan tanık ifadelerine göre, 18 Şubat’ta Libya’dan ayrılan lastik botta, biri hamile 6 kadın ve 4 çocuk olmak üzere 120 kişi bulunuyordu. Denize açıldıktan 15 saat sonra bot su almaya başladı ve acil yardım çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, zor durumdaki bota, 3 saat sonra Vos Triton gemisinin zor bir operasyonla yardım ettiği, bu sırada çok sayıda kişinin öldüğü bilgisine yer verildi.

BM kurumlarının ortak açıklamasında, Libya üzerinden Orta Akdeniz’i geçmeye çalışan on binlerce göçmenin insan kaçakçıları ve milislerin “tarifsiz vahşetinin” kurbanı olduğu belirtilirken 2021 yılının başından bu yana 160 düzensiz göçmenin denizde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ayrıca 1 Ocak-21 Şubat 2021 tarihlerinde Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşanların sayısının 3 bin 800’den fazla olduğu, bunların 2 bin 257’sinin Libya’dan hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göç konusunda acil uluslararası çaba gerektiğine yönelik bir kez daha çağrı yapılarak “Akdeniz’de zor durumdaki mülteci ve göçmenlerin hayatlarını kurtarmak, bir kez daha Avrupa Birliği ve uluslararası toplum için bir öncelik haline gelmelidir.” ifadesi kullanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 yeni vaka
Dünya genelinde salgınla mücadelede son 24 saat
Dünya genelinde salgınla mücadelede son 24 saat
Dünya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti
Dünya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim