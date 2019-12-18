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Akıllara durgunluk veren olay: Dev vaşak evin arka bahçesinde çocuğa saldırdı

ABD'nin Connecticut eyaletindeki Fairfield kentinde korkunç bir olay yaşandı. Bahçeli bir evde ailesiyle yaşayan 12 yaşındaki çocuk kapının önünde devasa boyutlardaki bir vaşağın saldırısına uğradı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 12:09
Akıllara durgunluk veren olay: Dev vaşak evin arka bahçesinde çocuğa saldırdı

ABD, önceki gün yaşanan korkunç saldırıyı hayvan saldırısını konuşuyor… Ülkenin doğu yakasındaki Connecticut eyaletindeki Fairfield kentinde önceki gün evinin bahçesinde dolaşan bir çocuk vahşi bir vaşağın saldırısına uğradı.

Sabah saatlerinde evin arka bahçesinde dolaşan 12 yaşındaki çocuk dev boyutlarda bir vaşağın saldırısına uğrayarak yaralandı. Çocuğun parmaklarının yaralandığını ve elbisesinin parçalandığı açıklandı.

Yetkililer, vaşağın pençelerinin çocuğu teğet geçtiğini açıkladı.

Fairfield Polis Birimi, “Bu çok nadiren görülen bir olay. Normalde vaşaklar bu denli görünmez ve bu kadar saldırgan olmaz. Vaşağın kendini insanlara bu yaklaştırması şaşırtıcı” açıklamasını yaparak, çocuğa saldıran vaşağın fotoğrafını paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDVaşakSaldırı
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