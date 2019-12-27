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Akıllara durgunluk veren olay... Yalnız bıraktılar, evi yaktı!

İngiltere'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Noel günü evde yalnız bırakılan bir kaplumbağa, elektrikli ısıtıcıyı devirince yangın çıkardı.

27 Aralık 2019 Cuma 12:49
Akıllara durgunluk veren olay... Yalnız bıraktılar, evi yaktı!

İngiltere’nin Essex bölgesinde yaşanan olay ülke basınının ve sosyal medyanın gündemine oturdu. 45 yaşında olduğu belirlenen kaplumbağa, Noel günü öğleden sonra ev sahiplerinin dışarı çıkması üzerine yalnız kaldı.

Yatağının yakınında bulunan elektrikli ısıtıcıyı deviren kaplumbağa, yangın çıkmasına neden oldu. Evden dumanlar yükselmesi üzerine çevrede bulunan komşular itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kaplumbağayı yara almadan kurtardı. Yangının çıkış sebebini tespit eden itfaiyeciler, akıllara durgunluk veren olayı Twitter’dan esprili bir dille duyurdu.

Essex itfaiyesinin paylaşımında, “Bu 45 yaşındaki kaplumbağa sinirli görünebilir ancak onun şanslı günü. Isıtıcıyı devirerek yangın çıkarsa da, duman alarmları ve komşular sayesinde uzun ve mutlu bir hayat yaşamaya devam edecek” denildi.

Anahtar Kelimeler:
KaplumbağaElektrikli ısıtıcı
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