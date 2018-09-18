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Akılsız aşık kovdurdu… Hostese evlilik teklifi etti, ortalık karıştı

Çin'de bulunan China Eastern Airlines isimli havayolu şirketi ilginç bir tartışmanın fitilini alevledi. Bir ay önce uçuş sırasında evlilik teklifi alan ve sadece birkaç dakika sevgilisine sarılan hostes, "yolcuların güvenliğini riske attığı" gerekçesiyle işten kovuldu.

18 Eylül 2018 Salı 14:57
Akılsız aşık kovdurdu… Hostese evlilik teklifi etti, ortalık karıştı

Çin’de ilginç bir tartışma yaşanıyor… Bundan tam bir ay önce China Eastern Airlines isimli havayolu şirketinde görevli bir hostes, görev sırasındayken hayatının şokunu yaşadı; uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı bir anda uçağın ön tarafına geçip dizlerinin üzerine çöktü ve evlenme teklifi etti.

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Anahtar Kelimeler:
Evlilik TeklifiAşıkHaberÇin
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