Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94405
ALTIN
191.228
DOLAR
4.6907
STERLİN
6.2121
EURO
5.4807
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

AKPM'ye İsviçreli başkan

AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulu Strazburg'da başladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:36
AKPM'ye İsviçreli başkan

sviçreli politikacı Liliane Maury-Pasquier, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) başkanlığına seçildi.

AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulu Strazburg'da başladı.

AKPM'nin en yaşlı üyesi sıfatıyla oturumu açan İngiliz üye Sir Roger Gale, başka bir aday olmadığı için oy kullanmaya gerek kalmadığını ve İsviçreli sosyalist üye Maury-Pasquier'nin doğal olarak AKPM'nin yeni başkanı seçildiğini ilan etti.

İtalyan üye Michele Nicoletti, ocak ayında AKPM Başkanı seçilmiş fakat ülkesi İtalya'da milletvekili seçilemediği için AKPM üyeliği ve başkanlığı düşmüştü.

1949'da kurulan Avrupa Konseyinin 47 üyesi bulunuyor. AKPM'de Sosyalist Grup başkanlığını yürüten Maury-Pasquier, şimdiye kadar bu göreve getirilen dördüncü kadın üye olarak tarihe geçti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da 'tuzlu su' halkı göçe zorluyor
İran'da 'tuzlu su' halkı göçe zorluyor
Esed rejimi ve destekçileri güney cephesinde sivilleri vurdu
Esed rejimi ve destekçileri güney cephesinde sivilleri vurdu
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim