Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi

Peru'nun başkenti Lima'da bir kişi, köprüye ulaşabilmek için en iyi yolu Googla Haritalar'da aramaya koyuldu. Doğru yolu bulmak için Lima sokaklarını Google Haritalar'da gezinen adam birdenbire bir kadın ve erkeğin samimi şekilde görüntüleri ile karşılaştı.

Google Haritalar aracıyla 2013 yılında çekildiği tespit edilen fotoğrafı gören adam, fotoğraftaki kadının kıyafetlerini ve yüzünü dikkatlice inceledi ve kadının eşi olduğunu anladı. Böylece eşinin geçmişte kendisini aldattığını öğrenmiş oldu.

Kimliği açıklanmayan çiftin Google Haritalar'daki fotoğraf sebebiyle boşandığı bildirildi. Aldatan eşin Google Haritalar'a yakalanan fotoğrafları ve hikayesi Facebook'ta paylaşım rekorları kırdı.