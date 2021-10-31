Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner107

Alec Baldwin, dünyayı sarsan cinayetle ilgili ilk kez konuştu!

Yapımcısı olduğu Rust isimli filmin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kuru sıkı tabancadan çıkan mermiyle öldüren ve filmin yönetmeni Joel Souza'yı yaralayan Hollywood yıldızı Alec Baldwin, dünyayı sarsan cinayetle ilgili ilk kez konuştu. Olaydan bir gün önce Hutchins ile birlikte yemek yediklerini belirten Baldwin, "Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu, bir kadın öldü ve o benim arkadaşımdı" dedi.

31 Ekim 2021 Pazar 08:58
115 Okunma
Alec Baldwin, dünyayı sarsan cinayetle ilgili ilk kez konuştu!
banner108

Ünlü oyuncu Alec Baldwin geçen hafta Rust filminin çekimleri sırasında tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı. Olayın yankıları sürerken, Hollywood yıldızı Alec Baldwin, yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu.

ARABASINDAN İNİP GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Daha önce sette yaşanan trajediyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Baldwin, bu kez kameraların karşısına geçti. Evinden çıktıktan sonra çevresini saran gazetecilere kayıtsız kalmayan Baldwin, arabasından inerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞLER

Yaşanan trajik kazada hayatını kaybeden Hutchins'ten "arkadaşım" olarak bahseden Baldwin, olay yaşanmadan bir gün önce Hutchins ile birlikte yemek yediklerini açıkladı.

"BİR KADIN ÖLDÜ, O BENİM ARKADAŞIMDI"

Eşi Hilaria ile birlikte arabalarını durdurarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Baldwin, TV programları ve film setlerinde silah kullanımını kısıtlayan yeni önlemleri desteklediğini açıkladı.

Baldwin'in arabayı durdurduktan sonra gazetecilere "Ne bilmek istiyorsunuz?" dediği belirtildi. Yaklaşık 4 dakika boyunca konuşan Baldwin'in oldukça üzgün olduğu ve "Bir kadın öldü. O benim arkadaşımdı" dediği belirtildi.

Baldwin, "Çekime başlamak için Santa Fe'ye geldiğim gün, onu yönetmen Joel ile akşam yemeğine götürdüm" dedi. Baldwin "Birlikte bir film çeken çok eğlenceli ve birbirine bağlı bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu" ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

"SORUŞTURMA HAKKINDA KONUŞAMAM"

Yaşanan trajediyi "Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu" şeklinde tanımlayan Baldwin bu tip kazaların çok nadir gerçekleştiğini vurguladı. Baldwin, gazetecilere, Santa Fe Şerif Ofisi tarafından kendisine "soruşturma hakkında konuşmaması emri verildiğini" vurguladı.Muhabirlerle yaptığı konuşmada gözle görülür bir şekilde gergin olan oyuncu, ardından "Bunun dışında başka sorularınız var mı?" diye sordu ve oradan ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Alec BaldwinRustRust Filmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi sona erdi
Son gün! WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda desteklenmeyecek
Son gün! WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda desteklenmeyecek
Dünyaca ünlü yazar Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler
Dünyaca ünlü yazar Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim