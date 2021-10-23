Künye
Kıbrıs 15
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
5 çocuk annesi eşinin başına yumruk atıp boğazını sıktı
5 çocuk annesi eşinin başına...
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi,...
Düelloya davet etti, bıçakladı
Düelloya davet etti, bıçakladı
banner107

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Dün polise verdiği ifade sonrasında Baldwin serbest bırakıldı. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde Baldwin'e verdiği silahta "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

23 Ekim 2021 Cumartesi 08:59
400 Okunma
Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı
banner108

63 yaşındaki ünlü oyuncu Alec Baldwin,  yeni filmi Rust'ın setinde kazayla katil oldu. 

Dün polis tarafından yapılan ilk açıklamalara göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.  

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı.

Polis sorgusu sonrasında serbest bırakılan Alec Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

OLAYIN AYRINTILARI AÇIĞA ÇIKTI

Mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelere göre, filmin yardımcı yönetmeni sahnede kullanılmak üzere hazırlanan üç silahtan birini Baldwin'e verdi.

Silahın güvenli olduğunu söyledi. Alec Baldwin'in ateşlediği silahtan çıkan 'gerçek mermi' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın göğsüne isabet etti.

Hutchins'in arkasında bulunan yönetmen Joel Souza omzundan yaralandı.

Yardımcı yönetmen ifadesinde Baldwin'e verdiği silahta 'gerçek mermi' olduğunu bilmediğini söyledi.

Polis söz konusu silahı ve Baldwin'in kanlı kostümünü delil olarak aldı.

Çekimler sırasında kullanılan diğer silah ve mühimmatlara da el koydu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır
Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır
Denizden vinçle çekildi!
Denizden vinçle çekildi!
Kanada ordusunun komuta kademesi cinsel saldırı davaları ile zorda
Kanada ordusunun komuta kademesi cinsel saldırı davaları ile zorda
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim