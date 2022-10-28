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Aleksandr Gruşko: KKTC’de, Ruslar için konsolosluk açılmasına yönelik görüşmeler başladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, KKTC’de yaşayan Ruslar için konsolosluk açılmasına yönelik KKTC tarafıyla görüştüklerini açıkladı.

28 Ekim 2022 Cuma 19:03
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Aleksandr Gruşko: KKTC’de, Ruslar için konsolosluk açılmasına yönelik görüşmeler başladı



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında gazetecilere konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan Ruslar için konsolosluk açılmasına yönelik KKTC temsilcileri ile görüşme başlattıklarını ve bir sonuca varacaklarından emin olduklarını belirtti.

Gruşko, "Kıbrıslı meslektaşlarımızla uzun süredir istişarelerde bulunuyoruz ve adanın kuzeyinde yaşayan Ruslar için gereken tüm konsolosluk hizmetlerini sağlamamız gerektiği konusunda Kuzey Kıbrıs tarafıyla yaptığımız istişareler sonucunda bunu resmen ilan ettik. Bu süreç devam ediyor. Bu konuda Kıbrıslı yetkililerle anlaşacağımızdan eminim" diye konuştu.

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