Alışveriş sırasında ayağı kayıp düşen müşteriye 1,62 milyon liralık tazminat

Japonya’da bir süpermarket, manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağı kayıp düşen müşterisine 21 milyon yen (1,62 milyon lira) tazminat ödeyecek.