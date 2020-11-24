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Aliyev: Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da işgalden kurtarılan bölgelerdeki Hristiyan mabetleriyle ilgili bazı Batılı ülkelerin endişeleri için "Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek ve endişelerini bildirecek?" dedi.

24 Kasım 2020 Salı 10:19
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Aliyev: Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?

Aliyev, dün işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaretinde, ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan tarihi camide incelemelerde bulundu.

Eşi Mihriban Aliyeva ile caminin girişindeki duvarı öpen Aliyev, cami görevlisine Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i hediye etti.

"Tüm tarihi eserlerimiz devlet tarafından korunmaktadır"

Aliyev, bazı Batılı liderlerin, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki Hıristiyan mabetlerinin ne olacağı sorusunu gündeme getirdiğini söyledi, şunları dile getirdi:

"Hiç kimsenin, özellikle İslam düşmanı duyguları ateşleyen Batılı liderlerin endişelenmesine gerek yok. Kutsal İslami değerlere hakaretleri görmezden geliyorlar, hatta hakaret edenleri haklı çıkarıyorlar. Onların bu konuda konuşmaya hakkı yok. Ayrıca bizim arazimizdeki tüm mabetler, bizim tarihi servetimizdir.

Camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek? Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek ve endişelerini bildirecek? Bize herhangi bir endişe belirtmeye gerek yok. Tüm tarihi eserlerimiz, devlet tarafından korunmaktadır."

"Kimse bizim işimize karışmasın"

Aliyev, Ermenistan'ın işgali döneminde Azerbaycanlılara ait çok sayıda caminin yıkıldığını, bazılarının da domuz ahırı olarak kullanıldığını belirtti:

"Bu durum, neden bazı Batılı liderleri endişelendirmedi? Demek ki onlara göre, camilere hakaret edilebilir, camiler yıkılabilir, domuz ahırı yapılabilir. Öyleyse bunu böylece söylesinler ve gitsinler kendi ülkelerindeki sorunlarla uğraşsınlar. Hiç kimse bizim işimize karışmasın. Buraya kendimiz geldik. Tüm bu ülkelerin çabalarına, provokasyonlara rağmen kan dökerek kendi toprağımıza geldik. Herkes gitsin, kendi işiyle uğraşsın." 

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