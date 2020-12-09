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Aliyev: Karabağ’ın imarı için Türk şirketlerle anlaştık

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtarılan topraklarda imar çalışmaları için Türkiye’den şirketlerle anlaştıklarını belirtti.

09 Aralık 2020 Çarşamba 19:37
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Aliyev: Karabağ’ın imarı için Türk şirketlerle anlaştık

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, bugün kabul ettiği İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Manlio Di Stefano, “İlk anlaşmaları Türk şirketleriyle yapıldı ve bu doğal bir şey, çünkü Türkiye kardeş ülke” ifadesini kullandı.

İtalya şirketleri ile de anlaşma imzalamayı planladıklarını dile getiren Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu da doğal, çünkü İtalya Azerbaycan’ın yakın dostu. İki ülke arasında yıllara dayanan diplomatik ilişkiler dönemi boyunca ve özellikle de savaş sırasında, duruşunuzun şahidi olduk. Savaştan henüz bir ay geçmemişken ülkenizin parlamento temsilcilerinin Azerbaycan’a yaptığı ziyaret, sıkı dost ilişkilerimizi sergiliyor. Bu dayanışma ve destek jestini takdir ediyoruz”.

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