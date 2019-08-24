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Alman ekonomisinde durgunluk beklentisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ekonomi uzmanları ülke ekonomisi için durgunluk beklentisi içinde. Üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin eksiye düşeceği tahmin ediliyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:23
Alman ekonomisinde durgunluk beklentisi

Almanya'da Başbakanlık, bu yıl Alman ekonomisinde duraklama yaşanacağını tahmin ediyor.

Haftalık haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgilere göre Başbakanlığa bağlı ekonomi uzmanlarının hazırladığı bir raporda "Üçüncü çeyrek için Gayrı Safi Milli Hasıla'da hafif bir gerileme olabileceği gözlemlendiği ve bunun da teknik anlamda durgunluk olduğu" belirtildi.

Yılın ikinci çeyreğinde Alman ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydetmişti. Uzmanlar, Başbakanlığa sundukları raporda Haziran-Ekim döneminde de benzer bir gerileme beklediklerini not etti. Uzmanlar, art arda iki çeyrekte gerileme kaydedilmesinin de ekonomik durgunluk anlamına geldiğine işaret ederek, raporda "Yılın ikinci yarısından yansıyan göstergeler, endüstrideki zayıf konjonktürün devam edeceğini ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi,

İç konjonktürün ise sağlam olduğu vurgulanan raporda, ticari bir sürtüşme ya da anlaşmasız bir Brexit olmadığı sürece Alman ekonomisinde sarsıcı bir kriz beklenmediği de belirtildi.

Konjonktürü stabilize etme amaçlı kısa dönemli önlemler alınmasına gerek olmadığını ileten uzmanlar, bu yılın sonunda ekonomik büyümede küçük bir artışın beklendiğine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alman
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