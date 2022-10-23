Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
banner107

Alman iş insanının uçağı düştü...

Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden McFit'in kurucusu Alman iş insanı Rainer Schaller ve ailesini taşıyan uçakla iletişimin kesildiği açıklanmıştı. Kayıp milyoner ve beraberindeki 5 kişi aranırken, denizde bir yetişkin ve bir çocuğun cesetleri bulundu. Uçağın enkazına ait parçalara da ulaşıldı. İş insanı ve beraberindekilerin hayatlarını kaybettikleri düşünülüyor.

23 Ekim 2022 Pazar 14:57
162 Okunma
Alman iş insanının uçağı düştü...



Yetkililer, McFit'in 53 yaşındaki kurucusu, kız arkadaşı Christiane Schikorsky ve çocukları Aaron ve Finja, özel jetleri ile Limón'a giderken kayboldu. Yetkililer, yaptıkları arama sırasında trajik bir bulguya ulaştı.

BİR YETİŞKİN VE BİR ÇOCUĞA AİT CESETLER BULUNDU

Schaller ve uçkta bulunan diğer beş kişi aranırken, denizde bir yetişkin ve bir çocuğun cesetleri bulundu.

Kosta Rika Kamu Güvenliği Bakanlığı ise Ulusal Sahil Güvenlik ve Hava Gözetleme Servisi tarafından yapılan arama operasyonu sırasında bir yetişkin ve bir çocuğunun cesedinin bulunduğunu doğruladı.

UÇAĞA AİT ENKAZ PARÇALARINA ULAŞILDI

Yetkililer ayrıca, Juan Santamaria havaalanındaki varış noktasından yaklaşık 40 km uzaklıkta özel koltuklarından birini ve çeşitli eşyaların bulunduğunu aktardı.

Diğer taraftan, Alman milyonerin geçen Cuma gecesi  ailesiyle birlikte Meksika'dan havalandığı bildirildi. Kişisel antrenör olduğu düşünülen Marcus Kurreck adındaki bir adamın da özel jette bulunduğu açıklandı. 

Sivil Havacılık Kurumu müdürü Fernando Naranjo.  "İçerisinde toplam 6 kişinin bulunduğu özel jet,  Limón havalimanına varmadan yaklaşık 40 km önce radardan kayboldu. Uçak 18:58'de inecekti, 2 bin fit yükseklikte kaybettik” diye konuştu.

Bununla birlikte yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle ara verilen kurtarma çalışmalarının yeniden başladığını duyurdu. Kosta Rika'nın Kamu Güvenliği Bakanı Jorge Torres, beş Alman vatandaşını taşıyan Piaggio 180 model  jetin Parismina bölgesi yakınlarında sahilden yaklaşık 30 km açıkta uçarken, akşam 18.00 sıralarında havalimanının kontrol kulesiyle temasını kaybettiği bildirildi.

SCHALLER HAKKINDA

Schaller, 1996 yılında fitness zinciri McFit'i kurdu. Spor devinin şu anda Avrupa'da 250'den fazla  şubesi ve 1,4 milyon üyesi bulunuyor. 

Schaller 2010 yılında Almanya'nın batısındaki Duisburg kentinde düzenlediği bir festivalde çıkan izdihamda 21 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından manşetlere çıktı. Trajediden sonra Schaller, festivalin kalıcı olarak iptal edileceğini söyledi.

Schaller, 2018'de görülen duruşmada tanık olarak ifade verdi ve ahlaki sorumluluğunu kabul etti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York'ta köpekler "Cadılar Bayramı"nın en iyisi olmak için yarıştı
New York'ta köpekler "Cadılar Bayramı"nın en iyisi olmak için yarıştı
Güneş tutulmasının burçlara etkisi
Güneş tutulmasının burçlara etkisi
Musk, Twitter çalışanlarının yüzde 75’inin işine son verecek
Musk, Twitter çalışanlarının yüzde 75’inin işine son verecek










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim