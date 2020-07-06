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Alman ordusu, koronavirüslü kişilerin tespiti için köpekleri eğitiyor

Alman ordusu koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu olan insanları tespit etmek için köpekleri eğitiyor.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:34
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Alman ordusu, koronavirüslü kişilerin tespiti için köpekleri eğitiyor

Silahlı kuvvetlerden yapılan açıklamada, Hannover Üniversitesi Veteriner Fakültesi (TiHo) ve Ulmen Vulkaneifel'deki eğitim merkezinde yürütülen ortak projeyle virüs taşıyan insanları tespit etmeleri için köpeklere eğitim verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, köpeklerin uyuşturucu ve kokunun moleküller bileşiminden hastalıkları algılayabilme yeteneklerinden yola çıkılarak projeye başlandığı ifade edildi.

Eğitime alınan 10 köpeğin Alman çoban köpeği, İngiliz Cocker Spaniel ve Retriever cinsi olduğu öğrenildi.

Söz konusu köpeklere eğitimde enfekte insanlardan alınan virüslerin kimyasal olarak zararsız hale getirildiği tükürük örnekleri koklatılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Alman OrdusuKoronavirüsCovid19
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